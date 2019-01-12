Егор Сорокин: Сборы – это самый тяжелый период для футболиста

Футбол 12 января 2019 12:14 Источник: ФК «Рубин» Автор: Липкин Антон

«Рубин» готовится к возобновлению сезона в Турции.

Защитник «Рубина» Егор Сорокин рассказал о том, как проходят сборы команды в Турции.

«Готовимся в двухразовом режиме, – сказал 23-летний игрок обороны в интервью клубной пресс-службе. – Молодежи достаточно – все хорошо.

Сборы – это самый тяжелый период для футболиста. Каждый к этому в какой-то степени привык, поэтому относится спокойно. Тяжело всем, каждый друг друга подбадривает, подсказывает, помогает. Все проходит в позитивном русле.

План – подготовиться, набрать физическую форму, быть готовым выигрывать в каждом матче, чтобы занять высокое место».

Первый сбор «Рубина» продлится до 17 января. На нем у команды запланированы два контрольных матча – с «Дьошдьором» (13 января) и «Вииторулом» (17 января).

Напомним, после 17 туров «Рубин» занимает шестое место в турнирной таблице премьер-лиги.