Гончаренко – о состоянии Васина: Непонятная ситуация, долго и тяжело он восстанавливается - Советский спорт
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12 января 2019 13:07

Гончаренко – о состоянии Васина: Непонятная ситуация, долго и тяжело он восстанавливается

Игрок сборной России получил травму колена в феврале 2018 года.

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко в беседе с клубной пресс-службой рассказал о состоянии российского защитника Виктора Васина.

«Непонятная ситуация. Достаточно долго и тяжело он восстанавливается. После первой травмы он долго восстанавливался и, к сожалению, сейчас опять восстановление затянулось.

Мы ждем, что в любой момент он будет подключаться частично к общей группе, но этот момент, к сожалению, пока врачи наши оттягивают. Может быть, даже в конце этого сбора или в начале следующего он приступит частично к работе с командой. Хотя это тяжело все предсказать, потому что он и в ноябре пробовал это делать, и в начале декабря, а срок этот все никак не наступает», – заявил Гончаренко.

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