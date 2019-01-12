Гончаренко – о состоянии Васина: Непонятная ситуация, долго и тяжело он восстанавливается

12 января 2019 13:07

Игрок сборной России получил травму колена в феврале 2018 года.

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко в беседе с клубной пресс-службой рассказал о состоянии российского защитника Виктора Васина.

«Непонятная ситуация. Достаточно долго и тяжело он восстанавливается. После первой травмы он долго восстанавливался и, к сожалению, сейчас опять восстановление затянулось.

Мы ждем, что в любой момент он будет подключаться частично к общей группе, но этот момент, к сожалению, пока врачи наши оттягивают. Может быть, даже в конце этого сбора или в начале следующего он приступит частично к работе с командой. Хотя это тяжело все предсказать, потому что он и в ноябре пробовал это делать, и в начале декабря, а срок этот все никак не наступает», – заявил Гончаренко.