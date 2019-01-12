Эдуард Кокшаров: Ничья ничего не дает ни нам, ни сербам

Россия начала чемпионат мира в Германией с ничьей с Сербией.
Главный тренер мужской сборной России по гандболу Эдуард Кокшаров оценил игру команды в матче группового этапа чемпионата мира с Сербией (30:30).
– Сегодняшний результат никак нельзя оценить, – приводит слова Кокшарова официальный сайт Федерации гандбола России. – Мы стартуем заново. Ничья ничего не дает ни нам, ни сербам. Групповой турнир продолжается, нужно готовиться и работать дальше.
– В концовке сборная России спаслась, уступая два мяча. Можно сказать, что вы скорее заработали очко, а не потеряли?
– Хорошо, что команда не расклеилась, не развалилась, в очередной раз проявила характер. Проигрывая за три минуты до конца два мяча, ребята сделали все, чтобы выровнять игру, и потом еще имели восемь секунд на то, чтобы завершить матч победой. Но так, как мы отыграли последние десять минут, мы должны были действовать с самого начала. С таким же настроем, с таким же желанием. Однако сами позволили сербам разыграться, почувствовать уверенность.
– Как вы оцените игру обороны?
– Скажу мягко: не очень. Ни оборона, ни вратари нам толком не помогли. Я просил защитников выдвигаться вперед, чтобы меньше бросков долетало до ворот. Но в таком случае растет вероятность выходов один на один, что в итоге и сказалось.
Следующий матч на турнире сборная России проведет 12 января с Кореей. Начало – 17:30 (мск).
Напомним, чемпионат мира в Дании и Германии продлится до 27 января.