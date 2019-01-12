Эдуард Кокшаров: Ничья ничего не дает ни нам, ни сербам - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Гандбол12 января 2019 14:11Источник: Федерация гандбола России (ФГР)Автор: Липкин Антон

Эдуард Кокшаров: Ничья ничего не дает ни нам, ни сербам

Россия начала чемпионат мира в Германией с ничьей с Сербией.

Главный тренер мужской сборной России по гандболу Эдуард Кокшаров оценил игру команды в матче группового этапа чемпионата мира с Сербией (30:30).

– Сегодняшний результат никак нельзя оценить, – приводит слова Кокшарова официальный сайт Федерации гандбола России. – Мы стартуем заново. Ничья ничего не дает ни нам, ни сербам. Групповой турнир продолжается, нужно готовиться и работать дальше.

– В концовке сборная России спаслась, уступая два мяча. Можно сказать, что вы скорее заработали очко, а не потеряли?
– Хорошо, что команда не расклеилась, не развалилась, в очередной раз проявила характер. Проигрывая за три минуты до конца два мяча, ребята сделали все, чтобы выровнять игру, и потом еще имели восемь секунд на то, чтобы завершить матч победой. Но так, как мы отыграли последние десять минут, мы должны были действовать с самого начала. С таким же настроем, с таким же желанием. Однако сами позволили сербам разыграться, почувствовать уверенность.

– Как вы оцените игру обороны?
– Скажу мягко: не очень. Ни оборона, ни вратари нам толком не помогли. Я просил защитников выдвигаться вперед, чтобы меньше бросков долетало до ворот. Но в таком случае растет вероятность выходов один на один, что в итоге и сказалось.

Следующий матч на турнире сборная России проведет 12 января с Кореей. Начало – 17:30 (мск).

Напомним, чемпионат мира в Дании и Германии продлится до 27 января.

#чемпионат мира по гандболу среди мужчин#мужская сборная россии по гандболу#женская сборная россии по гандболу#кокшаров эдуард
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта