Эдуард Кокшаров: Ничья ничего не дает ни нам, ни сербам

Гандбол 12 января 2019 14:11 Источник: Федерация гандбола России (ФГР) Автор: Липкин Антон

Россия начала чемпионат мира в Германией с ничьей с Сербией.

Главный тренер мужской сборной России по гандболу Эдуард Кокшаров оценил игру команды в матче группового этапа чемпионата мира с Сербией (30:30).

– Сегодняшний результат никак нельзя оценить, – приводит слова Кокшарова официальный сайт Федерации гандбола России. – Мы стартуем заново. Ничья ничего не дает ни нам, ни сербам. Групповой турнир продолжается, нужно готовиться и работать дальше.

– В концовке сборная России спаслась, уступая два мяча. Можно сказать, что вы скорее заработали очко, а не потеряли?

– Хорошо, что команда не расклеилась, не развалилась, в очередной раз проявила характер. Проигрывая за три минуты до конца два мяча, ребята сделали все, чтобы выровнять игру, и потом еще имели восемь секунд на то, чтобы завершить матч победой. Но так, как мы отыграли последние десять минут, мы должны были действовать с самого начала. С таким же настроем, с таким же желанием. Однако сами позволили сербам разыграться, почувствовать уверенность.

– Как вы оцените игру обороны?

– Скажу мягко: не очень. Ни оборона, ни вратари нам толком не помогли. Я просил защитников выдвигаться вперед, чтобы меньше бросков долетало до ворот. Но в таком случае растет вероятность выходов один на один, что в итоге и сказалось.

Следующий матч на турнире сборная России проведет 12 января с Кореей. Начало – 17:30 (мск).

Напомним, чемпионат мира в Дании и Германии продлится до 27 января.