Александр Логинов: Конечно, хотелось бы поехать на этапы Кубка мира в Америку

Биатлон 16 января 2019 11:40 Источник: «Р-Спорт» Автор: Липкин Антон

Российский биатлонист занимает второе место в общем зачете.

Российский биатлонист Александр Логинов высказался о своем возможном участии в североамериканских этапах Кубка мира.

«Я пока не могу ответить на этот вопрос, поскольку вообще ничего не планирую, – приводит «Р-Спорт» слова 26-летнего Логинова. – Но смотрю на ситуацию просто: в биатлоне есть много спортсменов, кто и на американские этапы ездит, и потом хорошо выступает на главных стартах. Они ведь как-то справляются? Просто я реально не думаю сейчас об этом.

У нас впереди еще гонки в Рупольдинге, потом переезд из Рупольдинга в Антхольц, старты там, нужно думать об этом, а не о том, как правильно поступить в феврале. Если рассуждать абстрактно, конечно же, хотелось бы поехать в Америку – я там никогда не был».

Напомним, с 7 по 10 февраля седьмой этап пройдет в Кэнморе (Канада), а с 14 по 17 февраля восьмой – в Солт-Лейк-Сити (США).

Ранее сообщалось, что ведущие российские биатлонисты не полетят в Северную Америку, а будут готовиться в Европе к чемпионату мира.

После четырех этапов Логинов занимает второе место в общем зачете Кубка мира.