Светлана Слепцова: Мы с Бе общались, шутили, но не более того, как многие думают

Биатлон 16 января 2019 15:26 Источник: Телеканал «Матч ТВ» Автор: Липкин Антон

Норвежец часто говорит о биатлонистке в интервью российским тележурналистам.

Олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Слепцова рассказала об общении с норвежцем Тарьеем Бе, который часто ее вспоминает в общении с российскими тележурналистами.

– Самая запоминающаяся шутка от Тарьея – когда они с Эмилем (Свендсеном) украли мой автомобиль, – приводит слова Слепцовой официальный сайт телеканала «Матч ТВ». – Конечно, для меня это был шок. Потом поняла, что это они, и сразу стало легче. Они вообще очень большие шутники. Хотя больше шуток в мою сторону таких серьезных и не было.

– Как реагируете, когда видите очередное обращение Тарьея по телевизору?

– Конечно, с улыбкой. Это правда смешно. Все понимают, что это шутка. Почему он шутит обо мне? Потому что в сборной России из всех девочек он общался больше всего со мной. Как-то поддерживали все время с ним общение.

– Когда в последний раз общались?

– Уже очень давно. У нас не было давно никаких личных общений. Только передавали друг другу приветы – и все. Потому что в спорте мы общались, шутили, но не более того, как многие думают. У меня своя жизнь, у него – своя. Но биатлон нас сплотил, и здорово, что мы очень хорошо дружили и шутили друг над другом.

Напомним, 32-летняя Слепцова завершила карьеру летом 2017 года.