Уле Эйнар Бьорндален: Логинов должен собрать пресс-конференцию и заявить, что сожалеет из-за сделанного ранее

Российский биатлонист отбыл двухлетнюю дисквалификацию за допинг.
Восьмикратный олимпийский чемпион Уле Эйнар Бьорндален высказался о том, как российскому биатлонисту Александру Логинову, отбывшему двухлетнюю дисквалификацию за допинг, вернуть уважение спортсменов к себе.
«Мне кажется, что россиянин в первую очередь должен сказать всем, что сожалеет из-за сделанного ранее, – приводит слова 44-летнего норвежца официальный сайт телеканала «Матч ТВ». – Если он этого не сделает, то не получит уважения от других спортсменов.
Считаю, что это должна быть пресс-конференция, не частный разговор с кем-то. Это должно идти от души, чтобы все люди поверили, что он действительно сожалеет».
Напомним, Логинов был дисквалифицирован после положительного результата допинг-пробы на эритропоэтин.
В нынешнем сезоне он занимает второе место в общем зачете Кубка мира.