Уле Эйнар Бьорндален: Логинов должен собрать пресс-конференцию и заявить, что сожалеет из-за сделанного ранее - Советский спорт
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Биатлон17 января 2019 13:42Источник: Телеканал «Матч ТВ»Автор: Липкин Антон

Уле Эйнар Бьорндален: Логинов должен собрать пресс-конференцию и заявить, что сожалеет из-за сделанного ранее

Российский биатлонист отбыл двухлетнюю дисквалификацию за допинг.

Восьмикратный олимпийский чемпион Уле Эйнар Бьорндален высказался о том, как российскому биатлонисту Александру Логинову, отбывшему двухлетнюю дисквалификацию за допинг, вернуть уважение спортсменов к себе.

«Мне кажется, что россиянин в первую очередь должен сказать всем, что сожалеет из-за сделанного ранее, – приводит слова 44-летнего норвежца официальный сайт телеканала «Матч ТВ». – Если он этого не сделает, то не получит уважения от других спортсменов.

Считаю, что это должна быть пресс-конференция, не частный разговор с кем-то. Это должно идти от души, чтобы все люди поверили, что он действительно сожалеет».

Напомним, Логинов был дисквалифицирован после положительного результата допинг-пробы на эритропоэтин.

В нынешнем сезоне он занимает второе место в общем зачете Кубка мира.

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