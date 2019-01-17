Белорукова пропустит этап Кубка мира в Отепя

Лыжный спорт 17 января 2019 16:58 Источник: «Р-Спорт» Автор: Липкин Антон

Под вопросом участие в гонках Устюгова.

Двукратный призер Олимпийских игр Юлия Белорукова не выступит на этапе Кубка мира в Отепя, сообщает «Р-Спорт». Также под вопросом участие в гонках в Эстонии двукратного чемпиона мира Сергея Устюгова.

«Белорукова не выступит из-за простуды, немного приболел и Устюгов, его участие пока под вопросом», – сообщила президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

Этап Кубка мира в Отепя пройдет 19-20 января. В программе этапа: спринтерские гонки классическим стилем и индивидуальные гонки «классикой» на 10 км у женщин, и на 15 – у мужчин.

Добавим, что в общем зачете Белорукова занимает четвертое место, Устюгов – пятое.