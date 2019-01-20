Анатолий Хованцев: В Рупольдинге нужно быстро стрелять, качественно получилось не у всех

Биатлон 20 января 2019 15:18 Источник: Телеканал «Матч ТВ» Автор: Липкин Антон

Российские биатлонисты не попали в первую десятку по итогам масс-старта.

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев прокомментировал итоги мужского масс-старта на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге.

«Особенности стрельбища в Рупольдиге в том, что оно находится в низине, – сказал Хованцев в интервью в эфире телеканала «Матч ТВ». – Там стрелять не так просто, мы рекомендовали ребятам, чтобы они разгонялись на спусках, а у того же Логинова пик пришел на подъем. Ребята бежали не совсем плохо, если считать штрафные круги, то и Логинов и Гараничев могли бороться за призы.

Этап в Рупольдинге у нас не сложился, шансы на медали были в спринте, как и в эстафете. Я думаю, что сыграла психология, нужно было быстро стрелять, качественно получилось не у всех».

Напомним, лучший из российских биатлонистов Евгений Гараничев с двумя промахами занял 16-е место. Следом за ним финишировал Александр Логинов, промахнувшийся три раза. А Матвей Елисеев стал 24-м.

Победу же одержал норвежец Йоханнес Бе, упрочивший свое первое место в общем зачете.

Шестой этап пройдет с 24 по 27 января в Антерсельве (Италия). В программе этапа спринт (25 января), гонка преследования (26 января) и масс-старт (27 января).