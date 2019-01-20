Сливко выиграла гонку преследования, одержав вторую победу на Кубке IBU

Биатлон 20 января 2019 15:34 Источник: «Советский спорт» Автор: Липкин Антон

Накануне российская биатлонистка была первой в спринте.

Российская биатлонистка Виктория Сливко победила в гонке преследования на пятом этапе Кубка IBU в Арбере (Германия).

24-летняя Сливко, стартовавшая первой после победы накануне в спринте, сохранила свое первое место, опередив на финише Надин Хорхлер из Германии на 13,4 секунды. Третьей стала Элизабет Хогберг из Швеции. Десятку замкнула еще одна представительница России – Тамара Воронина, поднявшаяся с 26-го стартового места.

Ранее в воскресенье в мужской гонке преследования победил Антон Бабиков, а Александр Поварницын занял третье место.

Шестой этап Кубка IBU пройдет с 21 по 27 января в Ленцерхайде (Швейцария). В программе этапа спринт, гонка преследования, а также смешанная эстафета и синл-микст.

Арбер (Германия)

Кубок IBU

5-й этап

Женщины

Гонка преследования

1. Виктория Сливко (Россия) – 30.14,4 (2)

2. Надин Хорхлер (Германия) – +13,4 (1)

3. Элизабет Хогберг (Швеция) – +18,7 (3)…

10. Тамара Воронина (Россия) – +1.03,0 (1)…

12. Валерия Васнецова (Россия) – +1.11,9 (2)…

16. Ирина Казакевич (Россия) – +1.30,9 (3)…

20. Елизавета Каплина (Россия) – +1.53,4 (3)…

45. Кристина Ильченко (Россия) – +5.45,9 (9)