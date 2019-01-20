Пройс победила в масс-старте в Рупольдинге, Юрлова-Перхт – 17-я

Биатлон 20 января 2019 17:24 Источник: «Советский спорт» Автор: Липкин Антон

Немецкая биатлонистка выиграла первую личную гонку в карьере.

Немецкая биатлонистка Франциска Пройс стала победителем масс-старта на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге.

Не допустившая ни одного промаха на четырех огневых рубежах 24-летняя Пройс опередила на финише на 0,2 секунды Ингрид Ланмарк Тандревольд из Норвегии. Третье место заняла Паулина Филкова из Словакии.

Эта победа стала первой в карьере Пройс в личных гонках на этапах Кубка мира. До этого она выигрывала только в составе сборной Германии в эстафетах.

Первой в российской команде на 17-м месте финишировала Екатерина Юрлова-Перхт. Ирина Старых показала 18-й результат, Светлана Миронова – 20-й. Евгения Павлова, не допустившая ни одного промаха, стала 28-й.

Масс-старт завершил программу пятого этапа Кубка мира в Рупольдинге. Шестой этап пройдет с 24 по 27 января в Антерсельве (Италия). В программе этапа спринт (24 января), гонка преследования (26 января) и масс-старт (27 января).

Рупольдинг (Германия)

Кубок мира

5-й этап

Женщины

Масс-старт

1. Франциска Пройсс (Германия) – 32.34,0 (0 промахов)

2. Ингрид Ланмарк Тандревольд (Норвегия) – +0,2 (0)

3. Паулина Фиалкова (Словакия) – +15,1 (1)

4. Ханна Эберг (Швеция) – +18,8 (2)

5. Лена Хекки (Швейцария) – +19,4 (1)

6. Ирина Кривко (Белоруссия) – +20,0 (1)

7. Линн Персон (Швеция) – +20,9 (0)

8. Марте Олсбю-Ройселанн (Норвегия) – +26,8 (2)…

17. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) – +1.07,1 (2)

18. Ирина Старых (Россия) – +1.09,4 (1)…

20. Светлана Миронова (Россия) – +1.28,4 (3)…

28. Евгения Павлова (Россия) – +3.17,5 (0)