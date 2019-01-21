Магдалена Нойнер: У меня сохранилось много воспоминаний о борьбе со Слепцовой

Биатлон 21 января 2019 15:02 Источник: Телеканал «Матч ТВ» Автор: Липкин Антон

Немецкая биатлонистка вспомнила соперниц из России.

Двукратная олимпийская чемпионка Магдалена Нойнер высказалась о современном биатлоне и вспомнила своих соперниц из России.

– Мне нравится, что биатлон становится все более современным, более удобным для болельщиков, – сказала 31-летняя немецкая биатлонистка в интервью официальному сайту телеканала «Матч ТВ». – Сейчас стало понятнее, кто идет на первом, а кто на втором месте. Но мне не нравится индивидуальная гонка. Ее не так любят болельщики, но некоторые спортсмены просто обожают.

– Но индивидуальная гонка – это классический биатлон.

– Да. Но она немного скучная.

– Первое, что приходит вам на ум, когда вы слышите слово «Россия»?

– Много борьбы против российских биатлонисток во время моей спортивной карьеры: Зайцева, Ахатова, Юрьева. Но особенно Слепцова. Мы с ней одного возраста. Нам приходилось бороться друг против друга на юниорских чемпионатах мира, а потом на Кубке мира. У меня много воспоминаний об этом.

Напомним, Нойнер выступала на Кубке мира с 2006 по 2012 годы и трижды занимала первое место в общем зачете (2008, 2010, 2012). На чемпионатах мира на ее счету 12 золотых, четыре серебряных и одна бронзовая медали.