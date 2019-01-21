Виктор Муштаков о соперничестве с Кулижниковым: Теперь знаю, что могу конкурировать с самым быстрым человеком планеты

Конькобежный спорт 21 января 2019 15:24 Источник: News.ru Автор: Липкин Антон

Российский конькобежец идет седьмым в зачете Кубка мира на дистанции 500 метров и шестым – на 1000 метров.

Российский конькобежец Виктор Муштаков оценил свои результаты на отборочных стартах к чемпионату Европы и конкуренции с лидером сборной России Павлом Кулижниковым.

– Выступил я довольно-таки хорошо, – приводит News.ru слова 22-летнего Муштакова, который стал вторым на дистанциях 500 и 1000 метров. – Планировал пробежать технически правильно, в итоге все получилось. И секунды это показали. Тренеры были рады не за показанное место, а за исполнение.

– В первый день соревнований вы уступили лишь Павлу Кулижникову 0,002 секунды. Чувствуете, что можете его обыграть?

– Я был впереди, но у Павла есть коронная фишка. Он всегда на финише накатывает своего соперника, и со мной это произошло. Хотя нас и разделили тысячные. Но я все равно был рад даже своему проигрышу. Главное – показал, что я могу. Все-таки секунды были у нас очень хорошими. Зато теперь знаю, что могу создать конкуренцию самому быстрому человеку планеты.

В нынешнем сезоне Муштаков занял второе место на дистанции 500 метров на этапе Кубка мира в Томакомае. В общем зачете в этой дисциплине он занимает седьмое место, на дистанции 1000 метров – шестое.