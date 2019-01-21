Себастьян Феттель: У «Феррари» есть все для чемпионства, все зависит от нашей работы

Формула-1 21 января 2019 15:49 Источник: Crash.Net Автор: Липкин Антон

В предстоящем сезоне немец постарается вернуть себе чемпионский титул.

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель высказался о борьбе с «Мерседесом» за чемпионство в предстоящем сезоне.

«У нас есть все составляющие для этого, так что все зависит от того, как мы справимся со своей работой, – приводит Crash.Net слова 31-летнего немца. – В такое время года сложно говорить о чем-то: все остается в тумане. Нужно дождаться машины, опробовать их и посмотреть, что получится в первой гонке.

Заглядывая в будущее, можно сказать, что перед нами стоит большой вызов. Мне кажется, и так понятно, чего мы хотим добиться. Что касается поддержки, то у «Феррари» всегда было много болельщиков, с этим проблем не будет».

Напомним, четырехкратный чемпион мира в предыдущих двух сезонах занимал второе место в личном зачете пилотов, оставаясь позади британца Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса».

Новый сезон в Формуле-1 стартует 17 марта, когда пройдет гонка первого этапа чемпионата – Гран-при Австралии.