Дэниэл Хэкетт: Только игроки ответственны за то, что ЦСКА пропустил больше 30 очков в первой четверти - Советский спорт
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Баскетбол21 января 2019 16:44Источник: БК ЦСКААвтор: Липкин Антон

Дэниэл Хэкетт: Только игроки ответственны за то, что ЦСКА пропустил больше 30 очков в первой четверти

Армейцы проиграли в Санкт-Петербурге в третьем сезоне подряд.

Атакующий защитник ЦСКА Дэниэл Хэкетт прокомментировал поражение от «Зенита» (86:93), которое стало первым для армейцев в нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ.

«Это был сложный вечер, – сказал 31-летний итальянец в интервью клубной пресс-службе. – Мы сами виноваты, потому что оказались не готовы в первой четверти. Мы пропустили больше 30 очков, и только игроки могут взять ответственность за это.

Мы разбирали игру «Зенита». И хотя у них не было нескольких игроков, они остаются сильной командой. Нам нужно собраться, поговорить друг с другом и стать лучше к следующей игре.

По ходу матча мы боролись, но было сложно вернуться в игру после столь плохого старта».

Хэкетт набрал шесть очков, проведя на площадке 18 минут 34 секунды.

Добавим, что первую четверть матча «Зенит» выиграл со счетом 34:24. ЦСКА проиграл в Санкт-Петербурге в третьем сезоне подряд.

#единая лига втб#бк цска#бк зенит#хэкетт дэниэл
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