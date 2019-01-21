Никита Курбанов: Защита ЦСКА была недостаточно убедительной, чтобы остановить нападение «Зенита» - Советский спорт
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Баскетбол21 января 2019 16:51Источник: БК ЦСКААвтор: Липкин Антон

Никита Курбанов: Защита ЦСКА была недостаточно убедительной, чтобы остановить нападение «Зенита»

Армейцы в третий раз подряд проиграли в Санкт-Петербурге.

Форвард ЦСКА Никита Курбанов оценил игру команды в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Зенитом» (86:93) в СК «Юбилейный» в Санкт-Петербурге.

«Видимо наши действия в защите были недостаточно убедительными, чтобы остановить нападение «Зенита», тем более на домашней арене у них высокий процент попадания, – сказал 32-летний Курбанов в интервью клубной пресс-службе. – «Зенит» легко забивал и создал небольшое преимущество».

Напомним, ЦСКА проиграл в гостях у «Зенита» в третьем сезоне подряд. При этом в нынешнем розыгрыше Единой лиги ВТБ это поражение стало для армейцев первым.

Курбанов провел на площадке 27 минут 35 секунд и набрал четыре очка.

#единая лига втб#бк цска#бк зенит#курбанов никита
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