Никита Курбанов: Защита ЦСКА была недостаточно убедительной, чтобы остановить нападение «Зенита»

Баскетбол 21 января 2019 16:51 Источник: БК ЦСКА Автор: Липкин Антон

Армейцы в третий раз подряд проиграли в Санкт-Петербурге.

Форвард ЦСКА Никита Курбанов оценил игру команды в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Зенитом» (86:93) в СК «Юбилейный» в Санкт-Петербурге.

«Видимо наши действия в защите были недостаточно убедительными, чтобы остановить нападение «Зенита», тем более на домашней арене у них высокий процент попадания, – сказал 32-летний Курбанов в интервью клубной пресс-службе. – «Зенит» легко забивал и создал небольшое преимущество».

Напомним, ЦСКА проиграл в гостях у «Зенита» в третьем сезоне подряд. При этом в нынешнем розыгрыше Единой лиги ВТБ это поражение стало для армейцев первым.

Курбанов провел на площадке 27 минут 35 секунд и набрал четыре очка.