Боб Хартли: Это миф, что в НХЛ тренеры не любят русских игроков - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Хоккей21 января 2019 17:06Источник: Телеканал «Матч ТВ»Автор: Липкин Антон

Боб Хартли: Это миф, что в НХЛ тренеры не любят русских игроков

Канадец тренировал Каменского, Гусарова, Козлова и Ковальчука.

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли высказался об отношении к российским игрокам в НХЛ.

«Это миф, что североамериканские тренеры не любят в НХЛ русских игроков, – сказал канадец в интервью официальному сайту телеканала «Матч ТВ». – Я сам тренировал Валерия Каменского и Алексея Гусарова в «Колорадо», Славу Козлова и Кови (Илью Ковальчука) в «Атланте». Были и другие имена. Прекрасные ребята, умеющие хорошо работать.

Если у тебя есть проблемы с тем, какой национальности другие люди, ты не должен работать тренером. Нормальный тренер обязан находить общий язык со всеми игроками, с разными культурами. Ты должен быть хорошим учителем».

Напомним, в НХЛ Хартли возглавлял «Колорадо» (1998-2002), «Атланту» (2003-2007) и «Калгари» (2012-2016). В 2001 году он привел «лавин» к завоеванию Кубка Стэнли.

#кхл#хк авангард#хартли боб#нхл#каменский валерий#гусаров алексей#козлов вячеслав#ковальчук илья
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта