Боб Хартли: Это миф, что в НХЛ тренеры не любят русских игроков

Хоккей 21 января 2019 17:06 Источник: Телеканал «Матч ТВ» Автор: Липкин Антон

Канадец тренировал Каменского, Гусарова, Козлова и Ковальчука.

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли высказался об отношении к российским игрокам в НХЛ.

«Это миф, что североамериканские тренеры не любят в НХЛ русских игроков, – сказал канадец в интервью официальному сайту телеканала «Матч ТВ». – Я сам тренировал Валерия Каменского и Алексея Гусарова в «Колорадо», Славу Козлова и Кови (Илью Ковальчука) в «Атланте». Были и другие имена. Прекрасные ребята, умеющие хорошо работать.

Если у тебя есть проблемы с тем, какой национальности другие люди, ты не должен работать тренером. Нормальный тренер обязан находить общий язык со всеми игроками, с разными культурами. Ты должен быть хорошим учителем».

Напомним, в НХЛ Хартли возглавлял «Колорадо» (1998-2002), «Атланту» (2003-2007) и «Калгари» (2012-2016). В 2001 году он привел «лавин» к завоеванию Кубка Стэнли.