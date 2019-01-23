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Хоккей23 января 2019 08:19Автор: Липкин Антон

«Детройт» нанес «Эдмонтону» третье поражение подряд

Дубль на счету Гленденинга.

«Детройт» победил в гостях «Эдмонтон» (3:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Первой звездой признан форвард «красных крыльев» Люк Гленденинг, забросивший две шайбы, в том числе решающую.

Обе команды проиграли два предыдущих матча. В итоге, серия поражений продлилась у «нефтяников».

«Детройт» поднялся на 13-е место в Восточной конференции и отстает от зоны плей-офф на 13 очков. «Эдмонтон» ближе к первой восьмерке на Западе с отставанием в три очка.

В своих следующих матчах 1 февраля «Детройт» примет «Торонто», а 2 февраля «Эдмонтон» сыграет в гостях с «Филадельфией».

НХЛ
Регулярный чемпионат

«Эдмонтон» – «Детройт» – 2:3 (0:0, 0:2, 2:1)
Голы: Драйзайтль, 45. Беннинг, 58 – Ларкин, 25. Гленденинг, 31, 47.

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