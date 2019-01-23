Александр Овечкин: Гол «Сан-Хосе» на последней минуте – моя ошибка - Советский спорт
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Хоккей23 января 2019 08:44Источник: NHLАвтор: Липкин Антон

Александр Овечкин: Гол «Сан-Хосе» на последней минуте – моя ошибка

Капитан «Вашингтона» сделал хет-трик, но «столичные» проиграли в шестой раз подряд.

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе» (6:7 OT) прокомментировал шестое подряд поражение «столичных».

«В конце игры я допустил ошибку, – приводит слова 33-летнего российского нападающего официальный сайт НХЛ. – Я хотел забить в пустые ворота. В таких ситуациях нужно играть надежнее».

Отметим, что в этом матче Овечкин сделал хет-трик и одну результативную передачу. На последней минуте форвард хотел забить четвертый гол, отправив шайбу в пустые ворота, но его бросок перехватил Брент Бернс. В результате форвард Эвандер Кейн сравнял счет за одну секунду до финальной сирены, а в овертайме чех Томаш Гертль также оформил хет-трик и принес «акулам» победу.

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