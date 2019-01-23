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Хоккей23 января 2019 09:24Источник: NHLАвтор: Липкин Антон

Овечкин признан второй звездой дня в НХЛ

Капитан «Вашингтона» сделал хет-трик в ворота «Сан-Хосе».

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин выбран второй звездой дня в НХЛ.

В матче регулярного чемпионата с «Сан-Хосе» (6:7 OT) 33-летний российский нападающий сделал свой 23-й хет-трик за карьеру в лиге и один раз помог отличиться партнеру.

Овечкин вышел на единоличное 14-е место по голам (643) в истории НХЛ и повторил рекорд Яри Курри по числу хет-триков для европейцев.

Капитан «столичных» продолжает лидировать в списке лучших снайперов сезона (36). Всего на его счету 56 (36+20) очков в 49 матчах.

Первой звездой стал форвард «Сан-Хосе» Томаш Гертль. На счету 25-летнего чеха также 4 (3+1) очка, в том числе решающая шайба в овертайме.

А третьей звездой назван еще один нападающий «акул» – Эвандер Кейн. 27-летний канадец сделал дубль, сравняв счет за одну секунду до конца третьего периода.

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