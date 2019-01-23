Гендиректор WADA: Не могу сказать, что у РУСАДА все хорошо, но они двигаются в правильном направлении

другие 23 января 2019 11:14 Источник: AFP Автор: Сметанникова Дарья

Во вторник исполком WADA проголосовал за признание Российского антидопингового агентства соответствующим всем необходимым требованиям.

Генеральный директор WADA Оливье Ниггли прокомментировал решение исполкома оставить неизменным статус РУСАДА и не применять к нему санкции.

«Конечно, РУСАДА полностью изменилось. Это новая организация. Мы провели аудит РУСАДА в декабре, он прошел хорошо. Оказалось, что это эффективная и хорошая антидопинговая организация. Это многообещающий момент, потому что хорошая антидопинговая система в России — это то, что нужно всем. Это ключ к будущему.

Все ли у них хорошо? Не могу сказать, но они точно двигаются в правильном направлении. Есть много дел, которые мы считаем подозрительными. Мы уже их идентифицировали, так как получили данные. Теперь нужно узнать, подтвердят ли новые данные то, что у нас было раньше. Тогда мы примем меры, чтобы все дела были расследованы должным образом. Больше мы будем знать только в ближайшие месяцы, когда будут проанализированы все данные», - приводит слова Ниггли AFP.

Напомним, что статус РУСАДА был полностью восстановлен в конце сентября 2018 года после трехгодичной дисквалификации. Тогда же организация обязалась предоставить доступ к данным антидопинговой лаборатории до 31 декабря. Специальная комиссия WADA прибыла в Москву, однако не успела завершить работу до начала рождественских каникул. Кроме того, Следственный комитет России обнаружил несоответствия в лицензировании используемого комиссией оборудования.