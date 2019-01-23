Драчев прервал интервью с NRK после просьбы объяснить допинговый случай Логинова

Биатлон 23 января 2019 14:35 Источник: NRK.no Автор: Липкин Антон

Российский биатлонист был дисквалифицирован на два года за положительный допинг-тест на эритропоэтин.

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев отказался отвечать на вопрос журналистов норвежского издания NRK о допинговом случае российского биатлониста Александра Логинова и прервал интервью.

– Если спортсмен уже отбыл свое наказание, его нельзя наказывать во второй раз, – сказал Драчев.

– Другие спортсмены считают, что Логинову стоит провести пресс-конференцию, извиниться и объяснить свою позицию. Такой вариант рассматривается?

– Не думаю, что Александру нужно общаться с прессой. Я уже говорю от его лица.

Когда же Драчева попросили объяснить допинговую историю Логинова, он прервал интервью.

Напомним, успехи 26-летнего Логинова, который в нынешнем сезоне идет на втором месте в общем зачете Кубка мира, были негативно встречены соперниками, которые припоминают российскому биатлонисту допинговое прошлое и требуют публичных извинений.