Драчев прервал интервью с NRK после просьбы объяснить допинговый случай Логинова

Российский биатлонист был дисквалифицирован на два года за положительный допинг-тест на эритропоэтин.
Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев отказался отвечать на вопрос журналистов норвежского издания NRK о допинговом случае российского биатлониста Александра Логинова и прервал интервью.
– Если спортсмен уже отбыл свое наказание, его нельзя наказывать во второй раз, – сказал Драчев.
– Другие спортсмены считают, что Логинову стоит провести пресс-конференцию, извиниться и объяснить свою позицию. Такой вариант рассматривается?
– Не думаю, что Александру нужно общаться с прессой. Я уже говорю от его лица.
Когда же Драчева попросили объяснить допинговую историю Логинова, он прервал интервью.
Напомним, успехи 26-летнего Логинова, который в нынешнем сезоне идет на втором месте в общем зачете Кубка мира, были негативно встречены соперниками, которые припоминают российскому биатлонисту допинговое прошлое и требуют публичных извинений.