Роналду могут лишить государственных наград Португалии из-за дела о сокрытии налогов

Футбол 25 января 2019 11:55 Источник: AFP Автор: Липкин Антон

Португалец получил 23 месяца тюрьмы условно.

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду может быть лишен государственных наград Португалии из-за сокрытия налогов, в чем он признался на заседании суда на этой неделе, сообщает AFP.

В 2011-2014 годах во время выступления за «Реал» Роналду не декларировал доходы от рекламных проектов и выводил деньги в оффшоры. Суд приговорил 33-летнего португальца к двухлетнему заключению, но сразу заменил реальный срок условным и штрафом в размере 3,2 миллиона евро. Кроме того, Роналду погасил налоговый долг в размере 18,8 миллиона евро (неуплаченная сумма 14,7 + штраф).

«Закон очень прост: канцлер национальных орденов решит, могли ли произошедшие события привести к потере чести», – заявил президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза.

Отметим, что в 2016 году после победы сборной Португалии на чемпионате Европы Роналду был награжден орденом Большого креста за заслуги перед страной. Также у него есть медаль за заслуги перед родным островом Мадейрой.