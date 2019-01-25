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Футбол25 января 2019 13:15Источник: BBCАвтор: Липкин Антон

Эден Азар: Критика Сарри? Мне все равно

Бельгиец никак не реагирует на высказывания главного тренера «Челси».

Полузащитник «Челси» Эден Азар после ответного матча ½ финала Кубка английской лиги с «Тоттенхэмом» (2:1, по пенальти – 4:2) рассказал о том, как относится к критике со стороны главного тренера «синих» Маурицио Сарри.

«Мне все равно, – приводит BBC слова 28-летнего бельгийца. – Я просто играю в свой футбол. И неважно, что говорит тренер. Я сосредоточен только на своей игре и хочу принести максимум пользы для команды».

Также Азар прокомментировал выход «Челси» в финал турнира, где его соперником станет «Манчестер Сити».

«Вместе с «Ливерпулем» это лучшая команда премьер-лиги, – добавил Азар. – Они завоевали много титулов, но у нас также хорошая команда. Шансы в этом матче «50 на 50».

Добавим, что Азар забил второй гол в ворота «Тоттенхэма».

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