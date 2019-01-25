«Торо Россо» представит болид 11 февраля (видео)

Формула-1 25 января 2019 14:19 Источник: «Торо Россо» Автор: Липкин Антон

В новом сезоне в команду возвращается Даниил Квят.

«Торо Россо» в специальном ролике сообщил дату презентации нового болида команды STR14. Он будет представлен 11 февраля в интернете.

Напомним, в 2019 году в итальянскую команду после годичного перерыва возвращается 24-летний российский пилот Даниил Квят.

Квят дебютировал в Формуле-1 в «Торо Россо» в сезоне 2014 года, а через год перешел в «Ред Булл». В 2016 году австрийцы вернули гонщика в скудерию, в которой он выступал до октября 2017 года. В прошлом сезоне Квят был пилотом по развитию «Феррари».

Добавим, что вторым пилотом «Торо Россо» станет дебютант Формулы-1 Александр Албон из Таиланда.

Новый сезон Формулы-1 стартует 17 марта, когда в Мельбурне пройдет гонка первого этапа Гран-при Австралии.