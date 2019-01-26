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Футбол26 января 2019 12:07Источник: ФК «Спартак»Автор: Липкин Антон

Комбаров вернулся в общую группу «Спартака»

Защитник пропустил матч с «Зенитом».

Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров вернулся к тренировкам в общей группе команды на сборе в Катаре.

В предыдущие несколько дней 32-летний игрок обороны занимался по индивидуальной программе и пропустил матч с «Зенитом» (3:0) на предсезонном турнире.

При этом в целях профилактики в субботу утром по индивидуальному плану тренировались полузащитники Михаил Игнатов, Александр Ломовицкий, а также форвард Луис Адриано.

Кроме того, на следующую стадию восстановления перешел защитник Сальваторе Боккетти: итальянец без ограничений набирает форму на поле с физиотерапевтом.

Напомним, голы в матче с «Зенитом» забили Георгий Мелкадзе, Денис Глушаков и Луис Адриано.

В третьем туре предсезонного тура 29 января «Спартак» сыграет с «Локомотивом».

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