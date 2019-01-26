«Амур» прервал серию из десяти поражения, победив «Салават Юлаев» - Советский спорт
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Хоккей26 января 2019 12:37Автор: Липкин Антон

«Амур» прервал серию из десяти поражения, победив «Салават Юлаев»

«Тигры» впервые выиграли при Александре Гулявцеве.

«Амур» победил «Салават Юлаев» (3:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ на «Платинум Арене» в Хабаровске.

Дубль оформил чех Томаш Зогорна, а еще один гол на счету Игоря Руденкова. Голкипер Марек Лангхамер отразил все 22 броска игроков «Салавата Юлаева».

Таким образом, «Амур» прервал серию из десяти поражений подряд и выиграл впервые с 25 декабря прошлого года. Также это первая победа команды после назначения нового главного тренера Александра Румянцева.

«Амур» набрал 35 очков и сравнялся с «Адмиралом», оставаясь при этом на последнем месте в Восточной конференции. «Салават Юлаев» идет на Востоке шестым.

В своих следующих матчах 28 января «Амур» сыграет в гостях с «Адмиралом», а 29 января «Салават Юлаев» примет «Йокерит».

КХЛ
Регулярный чемпионат

«Амур» (Хабаровск) – «Салават Юлаев» (Уфа) – 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)
Голы: Зогорна, 21, 59. Руденков, 45.

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