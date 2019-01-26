Емельяненко получит 300 тысяч долларов за бой с Бейдером

ММА 26 января 2019 13:25 Источник: MMAjunkie Автор: Липкин Антон

Гонорар американца составит 150 тысяч долларов.

Стали известны гонорары участников турнира Bellator 214 в Лос-Анджелесе, главным боем которого станет финал Гран-при в тяжелом весе между Федором Емельяненко из России и Райаном Бейдером из США.

Как сообщает MMAjunkie, 42-летний российский боец получит самый высокий гонорар – 300 тысяч долларов. Тогда как его соперник заработает 150 тысяч. При этом бонусов за победу ни для одного бойца не предусмотрено.

Гонорары остальных бойцов:

Аарон Пико – 45 000 + 45 000 (бонус за победу);

Генри Корралес – 35 000 + 35 000;

Джейк Хагер – 50 000 (без бонуса);

Джей Кайсер –7 000 + 7 000;

Хуан Арчулета – 25 000 (без бонуса);

Рикки Бандехас – 30 000 (без бонуса);

Адель Алтамими – 10 000 + 10 000;

Брэндон Макмэхон – 3 500 + 3 500.