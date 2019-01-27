Павличенко завоевал вторую бронзу на чемпионате мира в Винтерберге - Советский спорт
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Санный спорт27 января 2019 17:19Источник: «Советский спорт»Автор: Липкин Антон

Павличенко завоевал вторую бронзу на чемпионате мира в Винтерберге

27-летний российский саночник занял третье место в основных спусках на одноместных санях.

Российский саночник Семен Павличенко занял третье место в одноместных санях на чемпионате мира в Винтерберге (Германия).

По итогам двух попыток 27-летний Павличенко уступил только немцу Феликсу Лоху и австрийцу Рейнхарду Эггеру. Роман Репилов занял шестое место, Степан Федоров – 15-е.

Отметим, что 29-летний Лох стал 13-м кратным чемпионом мира, вернув себе звание после трехлетнего перерыва.

Ранее Павличенко также стал третьим в спринтерских заездах на чемпионате мира.

Винтерберг (Германия)
Чемпионат мира
Мужчины
Одноместные сани

1. Феликс Лох (Германия) – 1.44,250
2. Рейнхард Эггер (Австрия) – +0,100
3. Семен Павличенко (Россия) – +0,113…
6. Роман Репилов (Россия) – +0,327…
15. Степан Федоров (Россия) – +0,866

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