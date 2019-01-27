Павличенко завоевал вторую бронзу на чемпионате мира в Винтерберге

Санный спорт 27 января 2019 17:19 Источник: «Советский спорт» Автор: Липкин Антон

27-летний российский саночник занял третье место в основных спусках на одноместных санях.

Российский саночник Семен Павличенко занял третье место в одноместных санях на чемпионате мира в Винтерберге (Германия).

По итогам двух попыток 27-летний Павличенко уступил только немцу Феликсу Лоху и австрийцу Рейнхарду Эггеру. Роман Репилов занял шестое место, Степан Федоров – 15-е.

Отметим, что 29-летний Лох стал 13-м кратным чемпионом мира, вернув себе звание после трехлетнего перерыва.

Ранее Павличенко также стал третьим в спринтерских заездах на чемпионате мира.

Винтерберг (Германия)

Чемпионат мира

Мужчины

Одноместные сани

1. Феликс Лох (Германия) – 1.44,250

2. Рейнхард Эггер (Австрия) – +0,100

3. Семен Павличенко (Россия) – +0,113…

6. Роман Репилов (Россия) – +0,327…

15. Степан Федоров (Россия) – +0,866