Павличенко завоевал вторую бронзу на чемпионате мира в Винтерберге

27-летний российский саночник занял третье место в основных спусках на одноместных санях.
Российский саночник Семен Павличенко занял третье место в одноместных санях на чемпионате мира в Винтерберге (Германия).
По итогам двух попыток 27-летний Павличенко уступил только немцу Феликсу Лоху и австрийцу Рейнхарду Эггеру. Роман Репилов занял шестое место, Степан Федоров – 15-е.
Отметим, что 29-летний Лох стал 13-м кратным чемпионом мира, вернув себе звание после трехлетнего перерыва.
Ранее Павличенко также стал третьим в спринтерских заездах на чемпионате мира.
Винтерберг (Германия)
Чемпионат мира
Мужчины
Одноместные сани
1. Феликс Лох (Германия) – 1.44,250
2. Рейнхард Эггер (Австрия) – +0,100
3. Семен Павличенко (Россия) – +0,113…
6. Роман Репилов (Россия) – +0,327…
15. Степан Федоров (Россия) – +0,866