Две российские команды заняли первые два места в лыжной эстафете на Кубке мира

Лыжный спорт 27 января 2019 17:58 Источник: «Советский спорт» Автор: Липкин Антон

Вторая команда опередила первую на 20,8 секунд.

Две мужские команды России заняли первое и второе место в мужской эстафете на восьмом этапе Кубка мира в Ульрисехамне (Швеция).

Победителями стали Евгений Белов, Александр Бессмертных, Денис Спицов и Артем Мальцев. Они опередили на 20,8 секунд первую команду, за которую выступали Андрей Ларьков, Александр Большунов, Андрей Мельниченко и Сергей Устюгов. Бронзовым призером стали норвежцы.

Девятый этап Кубка мира пройдет 9-10 февраля в Лахти, где запланированы личные и командные спринты.

Ульрисехамн (Швеция)

Кубок мира

8-й этап

Мужчины

Эстафета

1. Россия-2 (Белов, Бессмертных, Спицов, Мальцев) – 1.17,53,2

2. Россия-1 (Ларьков, Большунов, Мельниченко, Устюгов) – +20,8

3. Норвегия – +35,8