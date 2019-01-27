Две российские команды заняли первые два места в лыжной эстафете на Кубке мира - Советский спорт
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Лыжный спорт27 января 2019 17:58Источник: «Советский спорт»Автор: Липкин Антон

Две российские команды заняли первые два места в лыжной эстафете на Кубке мира

Вторая команда опередила первую на 20,8 секунд.

Две мужские команды России заняли первое и второе место в мужской эстафете на восьмом этапе Кубка мира в Ульрисехамне (Швеция).

Победителями стали Евгений Белов, Александр Бессмертных, Денис Спицов и Артем Мальцев. Они опередили на 20,8 секунд первую команду, за которую выступали Андрей Ларьков, Александр Большунов, Андрей Мельниченко и Сергей Устюгов. Бронзовым призером стали норвежцы.

Девятый этап Кубка мира пройдет 9-10 февраля в Лахти, где запланированы личные и командные спринты.

Ульрисехамн (Швеция)
Кубок мира
8-й этап
Мужчины
Эстафета

1. Россия-2 (Белов, Бессмертных, Спицов, Мальцев) – 1.17,53,2
2. Россия-1 (Ларьков, Большунов, Мельниченко, Устюгов) – +20,8
3. Норвегия – +35,8

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