Российские саночники впервые в истории завоевали золото чемпионата мира в эстафете - Советский спорт
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Санный спорт27 января 2019 19:40Источник: «Советский спорт»Автор: Липкин Антон

Российские саночники впервые в истории завоевали золото чемпионата мира в эстафете

Чемпионами стали Иванова, Павличенко, а также двойка Южаков/Прохоров.

Сборная России по санному спорту заняла первое место в эстафете на чемпионате мира в Винтерберге.

Российская команда в составе Татьяны Ивановой, Семена Павличенко, а также двойки Владислав Южаков / Юрий Прохоров опередила более чем на полсекунды Австрию. Третьими стали хозяева трассы в Винтерберге из сборной Германии.

Отметим, что Россия впервые в истории стала чемпионом мира в этой дисциплине. С 2000 года эстафеты неизменно выигрывали немцы.

Таким образом, Россия завершила чемпионат мира с тремя медалями: одной золотой и двумя бронзовыми, которые завоевал Павличенко.

Винтерберг (Германия)
Чемпионат мира
Эстафета

1. Россия (Иванова, Павличенко, Южаков / Прохоров) – 2.24,116
2. Австрия – +0,508
3. Германия – +0,531

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