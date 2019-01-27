Российские саночники впервые в истории завоевали золото чемпионата мира в эстафете

Чемпионами стали Иванова, Павличенко, а также двойка Южаков/Прохоров.
Сборная России по санному спорту заняла первое место в эстафете на чемпионате мира в Винтерберге.
Российская команда в составе Татьяны Ивановой, Семена Павличенко, а также двойки Владислав Южаков / Юрий Прохоров опередила более чем на полсекунды Австрию. Третьими стали хозяева трассы в Винтерберге из сборной Германии.
Отметим, что Россия впервые в истории стала чемпионом мира в этой дисциплине. С 2000 года эстафеты неизменно выигрывали немцы.
Таким образом, Россия завершила чемпионат мира с тремя медалями: одной золотой и двумя бронзовыми, которые завоевал Павличенко.
Винтерберг (Германия)
Чемпионат мира
Эстафета
1. Россия (Иванова, Павличенко, Южаков / Прохоров) – 2.24,116
2. Австрия – +0,508
3. Германия – +0,531