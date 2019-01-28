Олег Кузнецов: Из-за ошибок Ракицкого «Шахтер» немало пропустил

Футбол 28 января 2019 06:42 Источник: «Спорт день за днем» Автор: Липкин Антон

Защитник «горняков» близок к переходу в «Зенит».

Бывший защитник киевского «Динамо», а ныне главный тренер юношеской сборной Украины Олег Кузнецов прокомментировал возможный переход защитника «Шахтера» Ярослава Ракицкого в «Зенит».

– Ракицкий многообещающе начинал, но в последние два-три года заметно сдал, – приводит «Спорт день за днем» слова Кузнецова. – Причем чем дальше, тем это становилось заметнее. Он многовато ошибался, терял позицию. Из-за его ошибок «Шахтер» немало пропустил. Особенно это бросалось в глаза в ходе розыгрыша Лиги чемпионов нынешнего сезона.

– С чем вы связываете снижение уровня игры у опытного, но еще не возрастного защитника?

– Сложно судить. В какой-то степени с тем, что наставник «Шахтера» Паулу Фонсека довольно часто тасовал состав, менялись партнеры по линии обороны и в середине поля. Но и сам Ярослав нередко терял концентрацию.

Напомним, накануне стало известно о том, что Ракицкий вылетел в Доху, где «Зенит» готовится к возобновлению сезона.