Джанфранко Дзола – о Хадсоне-Одои: Не так много игроков в 18 лет проводят на поле столько времени в топ-клубе

Футбол 28 января 2019 07:53 Источник: ФК «Челси» Автор: Липкин Антон

Полузащитник «Челси» забил «Шеффилд Уэнсдэй» в Кубке Англии.

Тренер «Челси» Джанфранко Дзола после победы над «Шеффилд Уэнсдэй» (3:0) в 1/16 финала Кубка Англии высказался об игре полузащитника Каллума Хадсона-Одои.

«Мы хотим, чтобы он остался, и пели об этом с трибун вместе с болельщиками, – приводит слова Дзолы официальный сайт «синих». – Тем не менее, я не знаю, останется ли он с нами. Мы заинтересованы в этом. У него есть контракт, он выходит на поле в составе команды, и мы верим в то, что он принесет пользу клубу.

В Европе не так уж много 18-летних футболистов, которые получают столько игрового времени в топ-клубе. Это подтверждает, что мы верим в него и знаем, что он может стать важной частью команды. Посмотрим, что произойдет дальше.

Мы делаем все, что можно. Вокруг него много игроков высокого уровня, но при этом мы по-прежнему находим для него место на поле.

Сегодня он сыграл потому, что был готов и продемонстрировал это на тренировках. Он провел отличный матч и забил великолепный гол, так же, как и на вчерашнем занятии. Он демонстрирует профессиональное отношение к делу и поэтому попал сегодня в стартовый состав».

Ранее сообщалось, что на 18-летнего британца претендует «Бавария». Напомним, Хадсон-Одои проводит второй сезон в основном составе «Челси». В 15 матчах за «синих» на его счету два гола и три результативные передачи.