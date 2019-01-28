Сириль Абитебуль: Сотрудничество с «Ред Булл» естественным образом замедлит «Хонду» - Советский спорт
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Формула-128 января 2019 12:25Источник: Motorsport.comАвтор: Липкин Антон

Сириль Абитебуль: Сотрудничество с «Ред Булл» естественным образом замедлит «Хонду»

С нового сезона австрийская команда переходит на японские моторы.

Управляющий директор «Рено» Сириль Абитебуль не уверен в надежности моторов «Хонда», которые со следующего сезона будет использовать «Ред Булл».

«Да, «Хонда» может потратить сколько угодно денег на фабрике и внедрить столько моторов по ходу года, сколько захочет, – приводит Motorsport.com слова Абитебуля. – Но это будет естественным образом компенсироваться четырьмя-пятью штрафами на стартовой решетке в 2019 году.

Никто не поднимает шум, когда это происходит с «Торо Россо», но я жду большей шумихи в том случае, если это произойдет с «Ред Булл». Это естественным образом их замедлит.

Если они хотят действовать в рамках правил, то у них будет лишь две-три попытки улучшить мотор за сезон. Так же, как и у нас в прошлом году».

Напомним, с 2007 по 2018 годы «Ред Булл» использовал моторы «Рено».

#Формула-1#Рено#абитебуль сириль#Ред Булл#Хонда#Торо Россо
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