Сириль Абитебуль: Сотрудничество с «Ред Булл» естественным образом замедлит «Хонду»

С нового сезона австрийская команда переходит на японские моторы.
Управляющий директор «Рено» Сириль Абитебуль не уверен в надежности моторов «Хонда», которые со следующего сезона будет использовать «Ред Булл».
«Да, «Хонда» может потратить сколько угодно денег на фабрике и внедрить столько моторов по ходу года, сколько захочет, – приводит Motorsport.com слова Абитебуля. – Но это будет естественным образом компенсироваться четырьмя-пятью штрафами на стартовой решетке в 2019 году.
Никто не поднимает шум, когда это происходит с «Торо Россо», но я жду большей шумихи в том случае, если это произойдет с «Ред Булл». Это естественным образом их замедлит.
Если они хотят действовать в рамках правил, то у них будет лишь две-три попытки улучшить мотор за сезон. Так же, как и у нас в прошлом году».
Напомним, с 2007 по 2018 годы «Ред Булл» использовал моторы «Рено».