Дисквалификация Глазыриной заканчивается 9 февраля, она намерена вернуться в сборную - Советский спорт
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Биатлон28 января 2019 12:44Источник: ТАССАвтор: Липкин Антон

Дисквалификация Глазыриной заканчивается 9 февраля, она намерена вернуться в сборную

Российская биатлонистка была наказана за нарушение антидопинговых правил.

Российская биатлонистка Екатерина Глазырина намерена возобновить карьеру после окончания срока дисквалификации, сообщает ТАСС.

9 февраля истекает срок двухлетней дисквалификации 31-летней Глазыриной. Она была признана виновной в нарушении антидопинговых правил по итогам расследования независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена.

Она была временно отстранена от соревнований во время чемпионата мира 2017 года в Хохфильцене, а 4 мая 2018 года IBU вынес решение о ее двухлетней дисквалификации, которая отсчитывается с момента отстранения.

«Карьеру она завершать не собирается, мы готовимся, – заявила тренер Глазыриной Валентина Стремоусова. – Есть ли в планах вернуться в сборную? Конечно, она будет бороться за место в национальной команде».

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