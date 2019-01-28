Дисквалификация Глазыриной заканчивается 9 февраля, она намерена вернуться в сборную

Биатлон 28 января 2019 12:44 Источник: ТАСС Автор: Липкин Антон

Российская биатлонистка была наказана за нарушение антидопинговых правил.

Российская биатлонистка Екатерина Глазырина намерена возобновить карьеру после окончания срока дисквалификации, сообщает ТАСС.

9 февраля истекает срок двухлетней дисквалификации 31-летней Глазыриной. Она была признана виновной в нарушении антидопинговых правил по итогам расследования независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена.

Она была временно отстранена от соревнований во время чемпионата мира 2017 года в Хохфильцене, а 4 мая 2018 года IBU вынес решение о ее двухлетней дисквалификации, которая отсчитывается с момента отстранения.

«Карьеру она завершать не собирается, мы готовимся, – заявила тренер Глазыриной Валентина Стремоусова. – Есть ли в планах вернуться в сборную? Конечно, она будет бороться за место в национальной команде».