Федор Смолов: Если бы я находился вместе с Кокориным и Мамаевым, ничего бы не произошло

Футбол 28 января 2019 12:57 Автор: Липкин Антон

Кокорин и Мамаев арестованы до 8 февраля по делу об избиении.

Форвард «Локомотива» Федор Смолов высказался о аресте своих бывших партнеров по «Динамо» Александра Кокорина и «Краснодару» Павла Мамаева, которые в октябре избили двух человек.

«Они сами абсолютно во всем виноваты и должны понести наказание, – сказал Смолов в интервью Ксении Собчак для ее канала в YouTube. – Уверен в этом на 100 процентов, даже несмотря на дружбу.

Но я считаю, что такое наказание слишком необоснованное, суровое и жестокое по отношению к ним. Не нужно устраивать из этого показательную порку. Если бы там не было фамилий Кокорина, Мамаева и Пака, то наказание было бы совершенно другим.

Мы хорошо знакомы и начинали свой футбольный путь вместе. С Сашей я вообще жил вместе на базе на протяжении двух лет. Я верю, что если бы я находился с ними, то этого бы не произошло».

Напомним, Кокорин и Мамаев, находящиеся в следственном изоляторе №2 «Бутырка», арестованы по обвинению в избиении водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а также главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака и главы НАМИ Дениса Гайсина.

5 декабря Мосгорсуд продлил их арест до 8 февраля 2019 года.

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