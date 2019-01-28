Александр Коган: Выступление России на чемпионате Европы – удовлетворительное, завоевали половину медалей

Фигурное катание 28 января 2019 13:32 Источник: «Р-Спорт» Автор: Липкин Антон

У российских фигуристов шесть медалей из 12.

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган подвел итоги выступления российских фигуристов на чемпионате Европы в Минске.

«Считаю, что выступление российских фигуристов было удовлетворительным, завоевали почти половину медалей, – приводит «Р-Спорт» слова Когана. – Нужно осмыслить и проанализировать итоги чемпионата.

По организации все прошло на достаточно хорошем уровне, все сервисы необходимые были предоставлены спортсменам и тренерам, судьям и всем остальным».

Напомним, Россия завоевала шесть медалей из 12 (одно золото, четыре серебра и одну бронзу).