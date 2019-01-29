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Футбол29 января 2019 06:33Источник: Le ParisienАвтор: Липкин Антон

«ПСЖ» никак не может договориться с агентами Паредеса

Переход аргентинца пока не оформлен.

Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес пока не подписал контракт с «Пари Сен-Жермен», сообщает Le Parisien.

24-летний аргентинец договорился с новым клубом по условиям контракта, также «ПСЖ» решил все вопросы с «Зенитом», однако парижане никак не могут прийти к соглашению с агентами игрока в вопросах комиссионных.

Эта ситуация напрягает главного тренера «ПСЖ» Томаса Тухеля, который хотел бы получить Паредеса в свое распоряжение как можно скорее.

Напомним, полузащитник провел в «Зените» полтора сезона. За это время в 61 матче он забил десять голов и сделал 15 голевых передач.

Трансферное окно в Европе закрывается 1 февраля.

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