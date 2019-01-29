Алексей Сорокин: Более 80 процентов временной инфраструктуры с ЧМ-2018 будет задействовано на Евро-2020

Футбол 29 января 2019 11:37 Источник: ТАСС Автор: Липкин Антон

Одним из 12 городов финальной части Евро-2020 станет Санкт-Петербург.

Глава оргкомитета российской части Евро-2020 Алексей Сорокин рассказал о подготовке Санкт-Петербурга к проведению турнира.

«Наследие чемпионата мира по футболу 2018 года максимально способствует подготовке к проведению матчей чемпионата Европы в Санкт-Петербурге, – приводит ТАСС слова Сорокина. – Более 80 процентов временной инфраструктуры с чемпионата мира будет задействовано и на европейском первенстве.

Это материальное наследие, нематериальное же наследие очевидно. Это группы специалистов, которые уже прошли через соревнования более сложного уровня и с точки зрения экспертизы и опыта готовы к успешному проведению Евро-2020».

Напомним, Евро-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 европейских городах: Санкт-Петербурге, Баку, Бухаресте, Будапеште, Мюнхене, Амстердаме, Копенгагене, Риме, Бильбао, Дублине, Лондоне и Глазго.

Санкт-Петербург примет матчи группы B, а также один четвертьфинал.