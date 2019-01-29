Курбанов, Хвостов, Харрисон и Келли получили wild card на Матч всех звезд Единой лиги ВТБ - Советский спорт
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Баскетбол29 января 2019 13:02Источник: Единая лига ВТБАвтор: Липкин Антон

Курбанов, Хвостов, Харрисон и Келли получили wild card на Матч всех звезд Единой лиги ВТБ

Матч пройдет 17 февраля на «ВТБ Арене».

Единая лига ВТБ назвала обладателей wild card на Матч всех звезд, который пройдет 17 февраля на «ВТБ Арене» в Москве.

Приглашение в команду «Звезд России» получили форвард ЦСКА Никита Курбанов и защитник «Локомотива-Кубани» Дмитрий Хвостов.

В сборную «Звезд мира» выбраны защитник «Енисея» Д’Анджело Харрисон и форвард «Пармы» Рашард Келли.

Таким образом, итоговые составы команд выглядят следующим образом:

«Звезды России»: Виталий Фридзон, Дмитрий Кулагин (оба – «Локомотив-Кубань»), Иван Стребков («Нижний Новгород»), Евгений Воронов («Зенит»), Алексей Швед («Химки»), Сергей Моня («Химки»), Джоэл Боломбой, Андрей Воронцевич (оба – ЦСКА), Артем Клименко (УНИКС), Артем Забелин («Автодор»), Никита Курбанов (ЦСКА), Дмитрий Хвостов («Локомотив-Кубань»).

«Звезды мира»: Серхио Родригес, Нандо Де Коло (оба – ЦСКА), Джамар Смит (УНИКС), Кендрик Перри («Нижний Новгород»), Энтони Клеммонс («Астана»), Перрин Бьюфорд («Автодор»), Джален Рейнольдс («Зенит»), Морис Ндур (УНИКС), Джордан Мики, Энтони Гилл (оба – «Химки»), Рашард Келли («ПАРМА»), Д’Анджело Харрисон («Енисей»).

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