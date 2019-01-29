Курбанов, Хвостов, Харрисон и Келли получили wild card на Матч всех звезд Единой лиги ВТБ

Баскетбол 29 января 2019 13:02 Источник: Единая лига ВТБ Автор: Липкин Антон

Матч пройдет 17 февраля на «ВТБ Арене».

Единая лига ВТБ назвала обладателей wild card на Матч всех звезд, который пройдет 17 февраля на «ВТБ Арене» в Москве.

Приглашение в команду «Звезд России» получили форвард ЦСКА Никита Курбанов и защитник «Локомотива-Кубани» Дмитрий Хвостов.

В сборную «Звезд мира» выбраны защитник «Енисея» Д’Анджело Харрисон и форвард «Пармы» Рашард Келли.

Таким образом, итоговые составы команд выглядят следующим образом:

«Звезды России»: Виталий Фридзон, Дмитрий Кулагин (оба – «Локомотив-Кубань»), Иван Стребков («Нижний Новгород»), Евгений Воронов («Зенит»), Алексей Швед («Химки»), Сергей Моня («Химки»), Джоэл Боломбой, Андрей Воронцевич (оба – ЦСКА), Артем Клименко (УНИКС), Артем Забелин («Автодор»), Никита Курбанов (ЦСКА), Дмитрий Хвостов («Локомотив-Кубань»).

«Звезды мира»: Серхио Родригес, Нандо Де Коло (оба – ЦСКА), Джамар Смит (УНИКС), Кендрик Перри («Нижний Новгород»), Энтони Клеммонс («Астана»), Перрин Бьюфорд («Автодор»), Джален Рейнольдс («Зенит»), Морис Ндур (УНИКС), Джордан Мики, Энтони Гилл (оба – «Химки»), Рашард Келли («ПАРМА»), Д’Анджело Харрисон («Енисей»).