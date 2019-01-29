Илона Корстин: Курбанов, Хвостов, Д’Aнджело и Келли органично впишутся в формат Матча всех звезд - Советский спорт
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Баскетбол29 января 2019 13:49Источник: Единая лига ВТБАвтор: Липкин Антон

Илона Корстин: Курбанов, Хвостов, Д’Aнджело и Келли органично впишутся в формат Матча всех звезд

Четыре игрока получили от Единой лиги ВТБ wild card на Матч всех звезд.

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин прокомментировала выбор игроков, которые получили wild card для участия в Матче всех звезд Единой лиги ВТБ.

Напомним, приглашение от лиги получили форвард ЦСКА Никита Курбанов, защитник «Локомотива-Кубани» Дмитрий Хвостов, защитник «Енисея» Д’Анджело Харрисон и форвард «Пармы» Рашард Келли.

«Определяя обладателей wild card, лига руководствовалась результатами голосования, а также индивидуальными достижениями игроков, – приводит слова Корстин официальный сайт Единой лиги ВТБ. – Никита Курбанов проводит отличный сезон за ЦСКА и является незаменимым для команды – как в защите, так и в нападении. Дмитрий Хвостов – основной разыгрывающий «Локомотива-Кубани» и сборной России, на Матче звезд будет нужен организатор атак.

Д’Анджело Харрисон из «Енисея» – настоящий шоумен и отличный игрок, один из лидеров красноярской команды. А Рашард Келли лидирует в Лиге по подборам и показывает очень яркую игру в составе «Пармы».

Уверена, все эти игроки органично впишутся в формат Матча всех звезд».

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