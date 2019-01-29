Кулагин выбыл на длительный срок

Баскетбол 29 января 2019 14:10 Источник: БК ЦСКА Автор: Липкин Антон

Защитник ЦСКА получил травму стопы в матче с «Барселоной».

Защитник ЦСКА Михаил Кулагин перенесет операцию на травмированной левой стопе, сообщает официальный сайт клуба.

24-летний игрок получил повреждение во второй четверти матча 20-го тура Евролиги с «Барселоной» (84:76).

По возвращении в Москву Кулагин прошел обследование в GMS Clinic, которое выявило перелом одной из костей стопы, требующий хирургического вмешательства.

Операция запланирована на четверг в GMS Clinic. План реабилитации будет определен по итогам операции.

В нынешнем сезоне Кулагин провел девять матчей в Евролиге, в которых в среднем за игру проводил на паркете 5 минут 46 секунд, набирал 1,8 очка и делал 0,7 передач.