Юрий Ганус: РУСАДА уважают, к нам относятся по-партнерски

РУСАДА сохранило статус соответствия.
Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус рассказал о том, как изменилось отношение к организации за посладнее время.
«Нас уважают, к нам относятся по-партнерски, – приводит «Р-Спорт» слова Гануса. – Нам доверяют даже американцы – мы тестировали их в прошлом году.
В данный момент нами нарабатывается положительный опыт. Мы сделали шаг – передали базу. Это реальный шаг относительно бездействия, которое было до 20 сентября».
Напомним, в январе эксперты WADA завершили работу по извлечению базы данных допинг-тестов российских спортсменов с 2011 по 2015 годы, что было одним из условий восстановления статуса РУСАДА. Это позволило организации сохранить статус соответствия.