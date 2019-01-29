Юрий Ганус: РУСАДА уважают, к нам относятся по-партнерски - Советский спорт
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Олимпиада29 января 2019 14:24Источник: «Р-Спорт»Автор: Липкин Антон

Юрий Ганус: РУСАДА уважают, к нам относятся по-партнерски

РУСАДА сохранило статус соответствия.

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус рассказал о том, как изменилось отношение к организации за посладнее время.

«Нас уважают, к нам относятся по-партнерски, – приводит «Р-Спорт» слова Гануса. – Нам доверяют даже американцы – мы тестировали их в прошлом году.

В данный момент нами нарабатывается положительный опыт. Мы сделали шаг – передали базу. Это реальный шаг относительно бездействия, которое было до 20 сентября».

Напомним, в январе эксперты WADA завершили работу по извлечению базы данных допинг-тестов российских спортсменов с 2011 по 2015 годы, что было одним из условий восстановления статуса РУСАДА. Это позволило организации сохранить статус соответствия.

#РУСАДА#ганус юрий#допинг
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