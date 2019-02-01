«Эвертон» отказался продавать Гуйе в «ПСЖ» за 26,2 миллиона фунтов - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1Азбука Андронова

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Футбол01 февраля 2019 09:42Источник: Sky SportsАвтор: Липкин Антон

«Эвертон» отказался продавать Гуйе в «ПСЖ» за 26,2 миллиона фунтов

Сенегалец остается в Англии.

«Эвертон» не стал продавать полузащитника Идриссу Гуйе в «Пари Сен-Жермен» за 26,2 миллиона фунтов, сообщает Sky Sports.

Изначально чемпионы Франции предлагали за 29-летнего сенегальца 21,5 миллиона фунтов, однако в последний день трансферного окна отправили в Ливерпуль улучшенное предложение, но и оно не устроило «ирисок». При этом самого игрока расстроила позиция клуба, так как он рассчитывал продолжить карьеру в Париже.

Гуйе выступает за «Эвертон» с 2016 года после перехода из «Астон Виллы». За два с половиной сезона он провел в команде 94 матча, в которых забил четыре гола и сделал три результативные передачи.

Отметим, что в 2010-2015 годах Гуйе играл во Франции за «Лилль» и в 2011 году стал с «догами» победителем лиги 1.

#апл#фк эвертон#гуйе идрисса#лига 1#фк псж#Возможные трансферы
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта