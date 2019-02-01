«Эспаньол» арендовал у «Бенфики» бывшего форварда «Шахтера»

Футбол 01 февраля 2019 10:16 Источник: ФК «Эспаньол» Автор: Липкин Антон

Факундо Феррейра проведет в Каталонии полтора года.

Форвард «Бенфики» Факундо Феррейра на правах аренды перешел в «Эспаньол», сообщает официальный сайт каталонцев. Соглашение между клубами рассчитано до лета 2020 года.

В нынешнем сезоне 27-летний аргентинец забил один гол в девяти матчах за «Бенфику» в чемпионате, Кубке Португалии и квалификации Лиги чемпионов.

Феррейра известен по выступлениям за «Шахтер», которому игрок принадлежал с 2013 по 2018 годы. В составе «горняков» он по три раза выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Украины. В прошлом сезоне он стал лучшим бомбардиром украинской премьер-лиги, забив 21 гол в 30 матчах.

В составе «Эспаньола» Феррейра может дебютировать 3 февраля в матче 22-го тура примеры с «Вильярреалом».