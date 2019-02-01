Сергей Зубов: Неправильно сыграли в овертайме, недопустимо позволять добивать по 3-4 раза

Хоккей 01 февраля 2019 11:10 Источник: ХК «Сочи» Автор: Липкин Антон

«Сочи» проиграл «Словану» в Братиславе.

Главный тренер «Сочи» Сергей Зубов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ со «Слованом» (2:3 OT) в Братиславе.

– Мы очень слабо начали первый период, – приводит слова Зубова официальный сайт клуба. – Наверное, это обусловлено тем, что последняя игра в Нижнекамске у нас была очень напряженной, упорной, мы оставили очень много эмоций. Потом немного лучше стали играть, второй период был уже равным. Хорошо, что забили гол под конец игры, сравняли счет, но неправильно мы сыграли на своем пятаке в концовке овертайме. Недопустимо позволять добивать по три-четыре раза. Уже завтра мы включимся в работу и будем готовиться к следующим важным играм.

– Как вам игра Мартина Бакоша?

– Думаю, неплохо сегодня сыграл. Он здесь был, «Слован» – один из клубов, в которых он играл. Чувствовалось, что у него сегодня был эмоциональный подъем.

Напомним, голы у «Сочи» на счету канадца Шона Коллинса и шведа Роберта Розена.

«Сочи» остается на восьмом месте на Западе, опережая на два очка рижское «Динамо». 3 февраля команда сыграет дома с «Локомотивом».