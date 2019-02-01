«Локомотив» готов предложить четыре миллиона евро за Бикфалви - Советский спорт
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Футбол01 февраля 2019 12:25Источник: Федеральное агентство новостей (ФАН)Автор: Липкин Антон

«Локомотив» готов предложить четыре миллиона евро за Бикфалви

Румына рассматривают в качестве замены Фернандешу.

Полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви может продолжить карьеру в «Локомотиве», сообщает ФАН.

За 30-летнего румына действующие чемпионы России готовы предложить около четырех миллионов евро. В клубе рассматривают Биквалфи в качестве возможной замены португальцу Мануэлу Фернандешу, действующий контракт которого истекает в конце нынешнего сезона.

Бикфалви выступает за «Урал» с января 2017 года после перехода из «Томи». За карьеру в премьер-лиге он провел 66 матчей, забил 17 голов и сделал пять голевых передач.

Ранее он выступал за «Глорию Бузэу», «Стяуа», «Волынь», «Ляонин Хувинь» и «Динамо» (Бухарест).

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