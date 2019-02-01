Алексей Швед: «Химки» ничего не дали сделать «Жальгирису»

Баскетбол 01 февраля 2019 12:31 Источник: ТАСС Автор: Липкин Антон

«Химки» победили литовцев в Евролиге.

Защитник «Химок» Алексей Швед оценил игру команды в матче 21-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Жальгирисом» (74:64) на «Арене Мытищи».

«Мы отлично сыграли, – приводит ТАСС слова Шведа. – Вообще не дали ничего сделать сопернику, особенно хорошо сыграли в защите. В результате добились большой разницы.

У нас всегда сложные матчи с «Жальгирисом», поэтому хорошо, что сегодня добились победы».

Напомним, самым результативным игроком матча стал американский форвард «Химок» Джордан Мики, набравший 20 очков.

«Химки» одержали восьмую победу и сравнялись с «Жальгирисом», оставаясь на 13-м месте.

В 22-м туре 7 февраля подмосковная команда сыграет в гостях с «Будучностью».

Добавим, что Швед продолжает восстанавливаться после перелома мизинца.