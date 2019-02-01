Димитрис Итудис: Если бы сезон начинался сейчас, «Будучность» боролась бы за выход в плей-офф

Баскетбол 01 февраля 2019 12:40 Источник: БК ЦСКА Автор: Липкин Антон

ЦСКА примет соперника из Черногории в Евролиге.

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис высказался о предстоящем матче 21-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Будучностью».

«Нам предстоит сыграть с другой командой, по сравнению с той, что противостояла нам в первом круге, – приводит слова Итудиса официальный сайт клуба. – С новым тренером, добавлением трех игроков «Будучность» показывает лучший баскетбол, они стали стабильнее во всем, что они делают. У них есть габариты и атлетизм, опыт и молодость.

Могу сказать, что, если бы сезон начинался сейчас, «Будучность» боролась бы за место в зоне плей-офф. Коул добавил новое измерение их действиям на периметре, Эрл и Коти Кларки являются акцентами команды под щитом. Они играют с ясными и четкими идеями в нападении, сражаются в защите, используя весь имеющийся атлетизм. Так что нас ждет сложный матч Евролиги».

Напомним, в первом круге ЦСКА проиграл в Подгорице (92:93), потерпев первое поражение в сезоне.

После 20 туров армейцы остаются на третьем месте, соперник идет 14-м.

Матч ЦСКА – «Будучность» пройдет 1 февраля во дворце спорта «Мегаспорт». Начало – 20:00 (мск).