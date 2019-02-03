Гаспарян и Макарова выиграли парный турнир в Санкт-Петербурге

Теннис 03 февраля 2019 17:26 Автор: Липкин Антон

В финале они победили Калинскую и Кужмову.

Российские теннисистки Маргарита Гаспарян и Екатерина Макарова стали победителем турнира WTA St. Petersburg Ladies' Trophy в Санкт-Петербурге в парном разряде.

В финале Гаспарян и Макарова нанесли поражение (7:5, 7:5) российско-словацкой паре Анна Калинская / Виктория Кужмова.

Отметим, что в прошлом году победу в Санкт-Петербурге в парном разряде одержали Вера Звонарева и Тимеа Бачински.

Санкт-Петербург (Россия)

Турнир WTA St. Petersburg Ladies' Trophy

Призовой фонд 823 000 долларов

Закрытые корты, хард

Парный разряд

Финал

Маргарита Гаспарян / Екатерина Макарова (Россия) – Анна Калинская / Виктория Кужмова (Россия / Словакия) – 7:5, 7:5