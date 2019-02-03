Гаспарян и Макарова выиграли парный турнир в Санкт-Петербурге

В финале они победили Калинскую и Кужмову.
Российские теннисистки Маргарита Гаспарян и Екатерина Макарова стали победителем турнира WTA St. Petersburg Ladies' Trophy в Санкт-Петербурге в парном разряде.
В финале Гаспарян и Макарова нанесли поражение (7:5, 7:5) российско-словацкой паре Анна Калинская / Виктория Кужмова.
Отметим, что в прошлом году победу в Санкт-Петербурге в парном разряде одержали Вера Звонарева и Тимеа Бачински.
Санкт-Петербург (Россия)
Турнир WTA St. Petersburg Ladies' Trophy
Призовой фонд 823 000 долларов
Закрытые корты, хард
Парный разряд
Финал
Маргарита Гаспарян / Екатерина Макарова (Россия) – Анна Калинская / Виктория Кужмова (Россия / Словакия) – 7:5, 7:5