Олег Кононов: «Спартак» еще не готов к сезону

Футбол 03 февраля 2019 19:27 Источник: ФК «Спартак» Автор: Липкин Антон

Красно-белые начали в Турции третий зимний сбор.

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов прокомментировал мнение о том, что красно-белые рано вышли на пик формы.

«Тоже читал подобные высказывания, – приводит слова Кононова официальный сайт клуба. – Давайте разберемся. Во-первых, большинство игроков проводило в матчах по 45 минут. Во-вторых, мы постоянно меняли сочетания. Уже этих факторов достаточно, чтобы понимать: к сезону мы еще не готовы. Многое из того, что хотим видеть, в матчах не получалось. Другое дело, что по четырем встречам можно сделать определенные выводы о том, какие аспекты игры нужно усиливать.

Контрольные матчи важны не результатами. Победы 3:0, 4:0 – это хорошо, но смысл в том, чтобы подойти к сезону, владея той игрой, которая принесет результат. Именно игра должна заботить нас в первую очередь. Определенные положительные отрезки на турнире были, но целостной картины — не было. И быть не могло! Полноценно выстраивать ее мы начинаем только сейчас. Не хочу говорить слово «уверен», но мне хочется верить, что работа, которую мы сейчас выполняем, пойдет игрокам на пользу. А если станет сильнее каждый, то станет сильнее вся команда».

Напомним, на первом сборе в ОАЭ «Спартак» победил «Локомотив» из Ташкента (5:2), а на втором в Катаре – «Ростов» (2:1), «Зенит» (3:0) и «Локомотив» (4:0).

Со 2 по 12 февраля команда будет тренироваться в Белеке, где проведет еще четыре матча: с «Марибором» (5 февраля), «Актобе» (6 февраля), «Мурой» (9 февраля) и «Слованом» (12 февраля).